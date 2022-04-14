14.04.2022
13:01
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Судебная хроника

Принудительно госпитализирован якутянин с открытой формой туберкулеза, длительно уклонявшийся от лечения

По поручению прокуратуры республики прокуратура Хангаласского района провела проверку по обращению врача-фтизиатора центральной районной больницы, принятого на личном приеме прокурором республики Поповым М.Н. о проведении проверки по факту уклонения от лечения гражданина.

Установлено, что мужчина болен открытой формой туберкулеза, состоит на диспансерном учете, при этом злостно уклоняется от прохождения необходимого лечения в условиях специализированного стационара. 

В рамках проверки по требованию прокуратуры проведены розыскные мероприятия, гражданин установлен на территории Абыйского района.

Поскольку уклонение от лечения больного, страдающего данным заболеванием, подвергает опасности здоровье других граждан, прокуратура района направила в суд заявление о принудительной его госпитализации в медицинское учреждение для прохождения соответствующего лечения.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Мужчина направлен для прохождения лечения в Якутский республиканский противотуберкулезный диспансер.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна РОЖИНА.
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