Принудительная вакцинация, отстранение и увольнение работников — незаконно

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Сегодня в Федерацию профсоюзов Якутии поступил ответ от Управления Роспотребнадзора по РС(Я) на запрос о правовой оценке принятых в республике актов об обязательной вакцинации граждан республики и об отстранении от работы тех, кто не вакцинировался — Постановление главного государственного врача Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) № 3, Приказ Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) № 01-07-705, Перечень поручений Правительства Республики Саха (Якутия) № Пп-71-П1 от 24 мая 2021.

В письме за подписью главного санитарного врача республики изложено, что данным постановлением возложена обязанность на сферу здравоохранения обеспечить организацию вакцинопрофилактики взрослого населения, а работодателям – обеспечить необходимые условия для иммунизации своих работников. При этом указано, что под обеспечением условий для иммунизации понимаются организационные мероприятия: определение количества работников, направление списков в медицинскую организацию, подача заявки на проведение прививок, согласование графика работы медицинской организации, определение порядка и периодичности информирования о выполненных прививках, оповещение работников о предстоящих прививках и пр.

«Ограничением к проведению профилактической вакцинации является наличие у работника медицинских противопоказаний (ч.3 ст.11 ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Кроме этого, гражданин имеет право отказаться от проведения профилактических прививок (п.7 ч.1. ст.5 ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»)», — говорится в письме.

Таким образом, Управление Роспотребнадзора по РС(Я) пояснило, что постановление не содержит норм о принудительной вакцинации, отстранении и увольнении работников.