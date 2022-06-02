Приносим соболезнования…

С глубоким прискорбием сообщаем о трагической гибели на 46 году жизни любимого брата, верного друга Левина Иосифа Иосифовича.

Он был одним из первых кинооператоров, еще учась в школе, снял первый якутский детектив «Хаайыылаах» по собственному сценарию. Во время студенчества в колледже культуры, снял первый видеоролик с Александром Самсоновым — Айыы Уола.

По окончании учебы поступил на работу в Пресс-службу МВД и стал основателем авторской программы «Преступление, наказание, закон»

Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только словом, но и – делом. Общение с Иосифом, или, как называли его любя, Лява, приносило позитив, радость и заряд энергии.

Любимый наш брат, Лява, ты навечно останешься в наших сердцах.

Приносим свои соболезнования его родным и близким.

