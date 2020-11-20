Принимаются заявки на конкурс «Эхо тундры и тайги»

Учредители и организаторы конкурса-фестиваля:

Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)

Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов» им.А.Е.Кулаковского;

Конкурс-фестиваль проводится при поддержке:

Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я)

Дома народного творчества министерства культуры и духовного развития РС (Я),

Республикансrой общественной организации «Союз авторов-песенников РС (Я)»

Управления культуры ГО «г. Якутск».

Информационная поддержка конкурса-фестиваля:

Информационные агентства «ЯСИА», SakhaLife, Ykt.ru

Творческое объединение «Геван» НВК «Саха»

газета «Илкэн»

Положение

VII Открытого фестиваля-конкурса песенного конкурса коренных малочисленных народов Севера Респубоики Саха (Якутия)

«Эхо тундры и тайги»

Основные цели и задачи фестиваля-конкурса:

— Сохранение и развитиетрадиций культуры многонационального народа Российской Федерации.

— Возрождение и сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации.

— Выявление самобытных творческих коллективов и отдельных исполнителей.

Условия участия:

В конкурсе-фестивале принимают участие представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России без ограничений по возрасту.

Участники могут представлять конкурсный материал по направлениям: аутентичное, фольклорное, стилизованное, эстрадное исполнение.

Принимают участие: хоры, ансамбли, малая форма (дуэты, трио, квартеты), сольное исполнение.

Для участия в конкурсной программе требуется:

1. Для вокалистов допускается исполнение под фонограмму минус, приветствуется живой аккомпанемент.

2. Участник отправляет видеоматериал, в котором исполняет две песни (первая песня аутентичная или фольклорная, вторая песня по выбору) по каждому направлению отдельно на языках коренных малочисленных народов или исполнение песен для специальных, именных номинаций конкурса-фестиваля по выбору.

3. Конкурсный материал может быть снят (записан) в любых видах и локациях (сцена, класс, природа, видеоклип, концерт, другой конкурс и т.д.);

4. Хронометражодного выступления длительностью не более 4 минут;

5. Участие в конкурсе означает согласие автора ролика на размещение видеоматериала на аккаунте Инстаграмм @ddn_kulakovskogo, @kmns_ddn_kulakovskogo,на сайте ddn.ykt.ru и на ютуб-канале ДДН им. А.Е.Кулаковского;

6. Обладатель Гран-при предыдущего конкурса не принимает участие в конкурсе в течение 3-х лет;

7. Для участия в конкурсе-фестивале необходимо подать заявку до 7 декабря 2020 года, направить в оргкомитет заявку установленного образца и видеоматериал.

8. Финальные итоги конкурса-фестиваля, Гала-концерт победителей будут опубликованы 12 декабря на на сайте ddn.ykt.ru;

9. Участие в фестивале бесплатное;

10. Всем участникам конкурса – фестиваля в электронном виде отправляются дипломы на e-maiI.

Критерии оценок:

— соответствие выбранному направлению, этнографическая достоверность, (владение и грамотность родной речи), исполнительское мастерство, артистичность, уровень сценической культуры, национальный костюм.

— обязательное соблюдение хронометра конкурсной программы (не более 4 минут одно выступление).

Оценка осуществляется по 10 – балльной шкале.

Поощрение участников:

Жюри состоит из представителей коренных малочисленных народов Севера, владеющих родным языком, специалистов с музыкальным образованием.

— По решению жюри учреждается Гран-при абсолютному победителю конкурса-фестиваля вручается денежная премия, также присуждаются звания Лауреата I, II, III степеней по направлениям конкурса–фестиваля, при необходимости жюри конкурса-фестиваля может присудить дополнительные номинации.

Организаторами также присуждаются именные специальные НОМИНАЦИИ

— имени Андрея Громова – Агди, эвенского автора — исполнителя песен коренных малочисленных народов Севера, среди исполнителей эвенских песен;

— имени Надежды Докаловой – эвенкийского автора, мелодиста, исполнительницы песен коренных малочисленных народов Севера, заслуженного работника культуры РС (Я), среди исполнителей эвенкийских песен;

— имени Неустроевой Анны Дмитриевны, носителя чукотского фольклора, первого руководителя фольклорного ансамбля «Ярар» Нижнеколымского улуса, среди исполнителей чукотских песен;

— имени Геннадия Алексеевича Дьячкова, поэта, драматурга литературы юкагирского народа, среди исполнителей юкагирских песен;

— имени Спиридона Ивановича Туприна, народного певца долганских песен, отличника культуры РС (Я), среди исполнителей долганских песен;

— имени Вениамина Гавриловича Чикачева – основателя ансамбля русских арктических старожилов «Русское Устье», среди исполнителей фольклорных песен.

Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, за исключением Гран – при:

Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и пересмотру не подлежит.

Заявки принимаются: Для участия в конкурсе необходимо выслать одним электронным письмом заявку-анкету только в формате WORD и конкурсный материал в электронном варианте на адрес оргкомитета e-mail culcentr_kmns@mail.ru (с пометкой Эхо тундры и тайги) или по ватсап на номера телефонов 89841101236 и 89644186725:

После получения вышеперечисленного Оргкомитет присваивает каждому ролику учётный номер, размещает его в плейлистах по жанровым номинациям на сайте ddnykt.ru

Контактные номера основных организаторов:

Охлопкова Ольга Петровна — 89841101236,

Куличкина Анастасия Еремеевна — 89644186725.

Форма заявки:

1. Ф.И.О.______________________________________________

2.Возраст_____________________________________________

3.Направление, номинация_______________________________

4.Место проживания, адрес______________________________

5 Программа выступления:_______________________________

6.Электронная почта:___________________________________

7.Контактные данные (мобильная связь):___________________

(Представленные персональные данные не будут разглашены и переданы третьим лицам. Строго будут выполнены требования нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 – ФЗ).

ВНИМАНИЕ! Все пункты в заявке должны быть заполнены! Текст дипломов будет содержать информацию, указанную в заявке. Просим быть внимательными и не допускать ошибок.