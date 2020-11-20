Принимаются заявки на конкурс «Эхо тундры и тайги»
Учредители и организаторы конкурса-фестиваля:
Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)
Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов» им.А.Е.Кулаковского;
Конкурс-фестиваль проводится при поддержке:
Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я)
Дома народного творчества министерства культуры и духовного развития РС (Я),
Республикансrой общественной организации «Союз авторов-песенников РС (Я)»
Управления культуры ГО «г. Якутск».
Информационная поддержка конкурса-фестиваля:
Информационные агентства «ЯСИА», SakhaLife, Ykt.ru
Творческое объединение «Геван» НВК «Саха»
газета «Илкэн»
Положение
VII Открытого фестиваля-конкурса песенного конкурса коренных малочисленных народов Севера Респубоики Саха (Якутия)
«Эхо тундры и тайги»
Основные цели и задачи фестиваля-конкурса:
— Сохранение и развитиетрадиций культуры многонационального народа Российской Федерации.
— Возрождение и сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации.
— Выявление самобытных творческих коллективов и отдельных исполнителей.
Условия участия:
В конкурсе-фестивале принимают участие представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России без ограничений по возрасту.
Участники могут представлять конкурсный материал по направлениям: аутентичное, фольклорное, стилизованное, эстрадное исполнение.
Принимают участие: хоры, ансамбли, малая форма (дуэты, трио, квартеты), сольное исполнение.
Для участия в конкурсной программе требуется:
1. Для вокалистов допускается исполнение под фонограмму минус, приветствуется живой аккомпанемент.
2. Участник отправляет видеоматериал, в котором исполняет две песни (первая песня аутентичная или фольклорная, вторая песня по выбору) по каждому направлению отдельно на языках коренных малочисленных народов или исполнение песен для специальных, именных номинаций конкурса-фестиваля по выбору.
3. Конкурсный материал может быть снят (записан) в любых видах и локациях (сцена, класс, природа, видеоклип, концерт, другой конкурс и т.д.);
4. Хронометражодного выступления длительностью не более 4 минут;
5. Участие в конкурсе означает согласие автора ролика на размещение видеоматериала на аккаунте Инстаграмм @ddn_kulakovskogo, @kmns_ddn_kulakovskogo,на сайте ddn.ykt.ru и на ютуб-канале ДДН им. А.Е.Кулаковского;
6. Обладатель Гран-при предыдущего конкурса не принимает участие в конкурсе в течение 3-х лет;
7. Для участия в конкурсе-фестивале необходимо подать заявку до 7 декабря 2020 года, направить в оргкомитет заявку установленного образца и видеоматериал.
8. Финальные итоги конкурса-фестиваля, Гала-концерт победителей будут опубликованы 12 декабря на на сайте ddn.ykt.ru;
9. Участие в фестивале бесплатное;
10. Всем участникам конкурса – фестиваля в электронном виде отправляются дипломы на e-maiI.
Критерии оценок:
— соответствие выбранному направлению, этнографическая достоверность, (владение и грамотность родной речи), исполнительское мастерство, артистичность, уровень сценической культуры, национальный костюм.
— обязательное соблюдение хронометра конкурсной программы (не более 4 минут одно выступление).
Оценка осуществляется по 10 – балльной шкале.
Поощрение участников:
Жюри состоит из представителей коренных малочисленных народов Севера, владеющих родным языком, специалистов с музыкальным образованием.
— По решению жюри учреждается Гран-при абсолютному победителю конкурса-фестиваля вручается денежная премия, также присуждаются звания Лауреата I, II, III степеней по направлениям конкурса–фестиваля, при необходимости жюри конкурса-фестиваля может присудить дополнительные номинации.
Организаторами также присуждаются именные специальные НОМИНАЦИИ
— имени Андрея Громова – Агди, эвенского автора — исполнителя песен коренных малочисленных народов Севера, среди исполнителей эвенских песен;
— имени Надежды Докаловой – эвенкийского автора, мелодиста, исполнительницы песен коренных малочисленных народов Севера, заслуженного работника культуры РС (Я), среди исполнителей эвенкийских песен;
— имени Неустроевой Анны Дмитриевны, носителя чукотского фольклора, первого руководителя фольклорного ансамбля «Ярар» Нижнеколымского улуса, среди исполнителей чукотских песен;
— имени Геннадия Алексеевича Дьячкова, поэта, драматурга литературы юкагирского народа, среди исполнителей юкагирских песен;
— имени Спиридона Ивановича Туприна, народного певца долганских песен, отличника культуры РС (Я), среди исполнителей долганских песен;
— имени Вениамина Гавриловича Чикачева – основателя ансамбля русских арктических старожилов «Русское Устье», среди исполнителей фольклорных песен.
Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, за исключением Гран – при:
Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и пересмотру не подлежит.
Заявки принимаются: Для участия в конкурсе необходимо выслать одним электронным письмом заявку-анкету только в формате WORD и конкурсный материал в электронном варианте на адрес оргкомитета e-mail culcentr_kmns@mail.ru (с пометкой Эхо тундры и тайги) или по ватсап на номера телефонов 89841101236 и 89644186725:
После получения вышеперечисленного Оргкомитет присваивает каждому ролику учётный номер, размещает его в плейлистах по жанровым номинациям на сайте ddnykt.ru
Контактные номера основных организаторов:
Охлопкова Ольга Петровна — 89841101236,
Куличкина Анастасия Еремеевна — 89644186725.
Форма заявки:
1. Ф.И.О.______________________________________________
2.Возраст_____________________________________________
3.Направление, номинация_______________________________
4.Место проживания, адрес______________________________
5 Программа выступления:_______________________________
6.Электронная почта:___________________________________
7.Контактные данные (мобильная связь):___________________
(Представленные персональные данные не будут разглашены и переданы третьим лицам. Строго будут выполнены требования нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 – ФЗ).
ВНИМАНИЕ! Все пункты в заявке должны быть заполнены! Текст дипломов будет содержать информацию, указанную в заявке. Просим быть внимательными и не допускать ошибок.
+7 (999) 174-67-82