Принимаются меры по устранению отставания в ремонте региональных автодорог

В Якутии приняли меры по устранению отставания в ремонте региональных автодорог.

В республике отстающих дорожников обязали ускорить темп работ на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«У нас есть вопросы по 9 объектам. В качестве принятых мер заказчиком и подрядными организациями разработаны графики по устранению отставания от производства работ. На ряде ремонтируемых участков требуется усиление дополнительной техникой с переходом на двухсменный режим», — подчеркнул во время рабочего выезда на объекты дорожного ремонта в Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах первый заместитель министра и дорожного хозяйства Якутии Анатолий Потапов.

Он уточнил, что по укладке дорожной одежды выполнено 66% от годового плана на 17 из 30 объектов. Тем не менее, заявленный в план ремонт автодорог по всем объектам должен быть завершен не позднее 20 ноября. При этом, обращается особое внимание на качество ремонта и содержания участков автодорог. В противном случае заказчик выносит предписания в адрес подрядных организаций.

«Мы сейчас на финишной прямой, поэтому подрядчики должны к концу октября довести укладку верхнего слоя до 74% и в ноябре завершить все объекты, сдать их в эксплуатацию. Если, в прошлом году к нам поступило из федерального бюджета 1,6 млрд рублей, то в этом — 4,4 млрд. До 1 декабря мы должны их полностью освоить», — добавил представитель министерства.

По словам заместителя начальника отдела эксплуатации Управтодора республики Семена Павлова, отставанию от графика производства работ в основном способствовали объективные причины, связанные с оформлением документации на разработку мест инертных материалов и длительные дожди в пик дорожно-строительного сезона, когда техника иной раз не могла выехать из карьеров. Такая ситуация из-за особенности грунтов возникла в заречной группе улусов и в Ленском районе.

“Нарушения по срокам есть. По ряду объектов сроки завершения ремонта стояли в октябре. Теперь на ноябрь переходят 13 объектов. У нас основные работы начинаются только во второй декаде июня после оттайки грунта до приемлемых глубин. Основные работы — июль август и сентябрь. Но в этом году с конца августа и весь сентябрь шли дожди. Технология не позволяет нам работать в дождливый сезон: особенно в сентябре простои были более трех недель у некоторых подрядчиков. Более менее без срывов можно было работать в Оймяконском и Томпонском районах, где используется скальник”, — пояснил представитель заказчика.