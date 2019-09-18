Принципы «0zero» в жизни и в бизнесе Арюны Келларевой

А вы знали, что пластиковые бутылки разлагаются 450 лет? А то, что памперсы – 250? Мы, например, нет, пока не встретились с Арюной Келларевой. Она продвигает свой бренд «0-zero» (@ozeromarket), главной концепцией которого является «Zero waste» («ноль отходов»). Арюна рассказала, как сокращать мусор в быту, перестать тратить деньги на бахилы и жить проще.

Здравствуйте, Арюна. Расскажите, пожалуйста, про свою экодеятельность?

А.К.: Мой проект «0zero» – это швейное производство изделий для многоразового пользования (сумок, мешочков и бахил), предназначенных для замены одноразовых пластиковых пакетов (фасовочных, упаковочных и пр.) и полиэтиленовых бахил. Одноразовые предметы быта, к которым нас приучили, наносят огромный вред окружающей среде и составляют большую долю мусора, которые складируются на свалках и являются причиной гибели животных и птиц. Поскольку одноразовые пластиковые изделия очень плохо поддаются переработке и создают экологическую угрозу — их применение необходимо сократить, а со временем и вовсе отказаться.

Я предлагаю вводить в обиход наших граждан изделия, которые можно использовать многократно, тем самым уменьшая вред, наносимый природе и экологии.

Очень интересно, а когда и как вам пришла идея создания производства «0зеро»?

Я по образованию эколог и вопросы охраны окружающей среды заботили меня всегда. Последние шесть лет, все свободное время посвящаю детям и их воспитанию, в том числе, и экологическому. Я хожу за продуктами со своей сумкой уже много лет, потом стала заменять фасовочные пакеты для овощей и фруктов на маленькие мешочки из старой ткани. А когда я сшила себе и мужу бахилы, чтобы водить детей в детский сад — на них часто стали обращать внимание и спрашивать, где я их приобрела. Так и появились мои первые клиенты и идея создания бренда.

Узнала, что в городском Центре занятости проводится конкурс на предоставление субсидии для открытия своего дела. Я решила попробовать. Написала собственноручно бизнес-план и в мае этого года успешно защитила его. Так появилось мое дите – производство товаров для экологичной жизни «0zero».

А где вы берете материалы для своих изделий?

Сырье для производства я нахожу в нашем городе, преимущественно стараюсь искать остатки и обрезки в магазинах тканей, швейных материалов, тем самым, уменьшая количество текстильных отходов, которые обычно просто выбрасываются.

Что для вас осознанное потребление?

В первую очередь, это когда ты живешь своей обычной жизнью, но осознанно начинаешь соблюдать несколько простых правил для уменьшения мусора, тем самым, делая большой личный вклад в экологию. Во-вторых, это ответственность. Когда ты задумываешься обо всем жизненном цикле продукта, а не только об удовлетворении своих сиюминутных желаний.

Как внедрить «zero waste»?

«Zero waste» — это всего пять принципов: откажись, сократи, используй повторно, переработай и компостируй. На мой взгляд, сюда следует еще добавить самое главное – осознай.

Отношение вашей семьи?

Моя семья полностью поддерживает, но не с самого начала. Раньше было отрицание и недовольство, связанное с непониманием. Я не настаивала, не обязывала, но потихоньку объясняла всю суть концепции, ее пользу и принципы. Сейчас, моя семья – мои единомышленники.

Сложно ли донести до людей или многие уже готовы к осознанному потреблению?

На мой взгляд, доносить несложно и люди легко воспринимают информацию, соглашаются с тем, что нужно сокращать количество мусора вокруг. Основная задача — в просвещении людей, поэтому с самого начала я ставила перед собой такую задачу.

Как вам помогает в вашей коммерческой и общественной деятельности Бизнес инкубатор, резидентом которого вы являетесь?

Я являюсь дистанционным резидентом, то есть, не арендую офис. На сегодняшний день, мое решение обратиться в бизнес-инкубатор г.Якутска является одним из ключевых — там мы получаем огромные возможности для роста. Мы постоянно обучаемся и посещаем различные консультации, мастер-классы и лекции по маркетингу, по ведению бизнеса. Вдвойне приятны знакомства и общение с единомышленниками, происходит колоссальный обмен опытом и знаниями.

Спасибо большое, что нашли время с нами встретиться и дальнейших успехов в вашем нелегком, но очень важном деле!