Приморский край приглашает якутских туристов

Сегодня Приморский край открыт для посещения туристов. Это интересный регион, которому есть чем гордиться и что показать. Особенно он славится своей гастрономической историей. В Приморском крае проводятся фестивали Краба, Креветки, Мидии, Тайги. Это всё то, чем богаты приморцы, чем они славятся на всю страну. Сегодня здесь готовы активно сотрудничать с соседями-дальневосточниками, сообщил ЯСИА заместитель руководителя Туристско-информационного центра (ТИЦ) Виталий СТАНИСЛАВЧУК.

«Пандемия ковида оставила свой отпечаток, и сейчас мы направлены на Дальний Восток, готовы к сотрудничеству для развития внутреннего туризма и установления тесных туристических связей между нашими регионами. Приморский край интересен не только тем, чтобы приехать к нам – от нас возможно поехать в круизы по Японскому морю. Когда откроются границы, можно будет поехать в круизы и в Японию, и в Корею, и вернуться обратно во Владивосток», — отметил заместитель руководителя Туристско-информационного центра (ТИЦ) Приморского края Виталий Станиславчук.

Он указал важность авиационной составляющей для развития туризма. Большое значение имеет доступность авиабилетов, их субсидирование.

«Нужно создать такую комфортную среду, чтобы из Якутии во Владивосток можно было бы прилететь дешевле, чем из Якутии улететь в Сочи или в Новосибирск. Мы в этом направлении уже активно работаем. В этом плане очень хорошую роль может сыграть создание единой дальневосточной авиакомпании, которая будет чётко понимать потребность дальневосточного рынка и возможность формирования целого комплекса туристических услуг. Я могу смело сказать, что у Приморского края и Якутии есть огромный потенциал по развитию туризма, который мы в последние годы, к сожалению, не развивали. И сейчас готовы в этом направлении активно работать. Ждём в гости ваших туристов, и готовы сами приехать к вам, чтобы насладиться всеми красотами Якутии», — подчеркнул Виталий Станиславчук.

По словам заместителя руководителя Туристско — информационного центра (ТИЦ) Приморского края, Владивосток сравнительно недорогой город. Билет из Якутска в Приморье стоит от 16 тысяч рублей. Во Владивостоке много гостиниц, есть хорошие рестораны морепродуктов и даже грузинской кухни с элементами азиатской. Развиты пляжный отдых, сервис для туристов, которые приезжают на машинах.