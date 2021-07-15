Приморье поддержало замечательный план Якутии

Премьер Якутии Андрей Тарасенко подвёл итоги переговоров во Владивостоке

13-14 июля во Владивостоке Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко провёл встречи с официальными лицами, предприятиями, с которыми республика планирует сотрудничать в сфере образования, культуры и социальной защиты населения.

«В эти дни мы провели переговоры с коллегами из Приморского края, с которыми начинаем практическую реализацию новых совместных задач», – сообщил на своей странице в Инстаграм премьер Якутии.

По итогам встреч с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и вице-премьером Еленой Бронниковой стороны договорились расширить действие социальной карты жителя Якутии.

«Мы это дело закрепим официально в соглашении, которое подпишем осенью. Там же мы обозначим наши задачи по межкультурному обмену. Как вы знаете, ГАРДТ им. А.С. Пушкина едет на гастроли в Приморье в рамках программы Минкультуры РФ. Мы сделаем такие обмены между нашими театрами, музеями и цирками постоянными», – написал Андрей Тарасенко.

Также стороны обсудили вопрос увеличения квот на отдых и оздоровление детей в лагерях Приморского края. Отмечается, что власти Приморья поддержали инициативу Якутии о строительстве круглогодичного детского лагеря на территории края.

«Ещё один вопрос, который мы обсудили – круглогодичный отдых и оздоровление наших детей в лагерях на территории Приморья. Причём, не только во всероссийском «Океане», а в собственном, чтобы не быть ограниченными в квотах. Земля под создание лагеря есть. Мы уже наладили прямое ж/д сообщение, теперь увеличиваем количество мест для отдыха детей у моря», – поделился премьер.