Примите участие в фольклорных и творческих конкурсах Ысыаха Туймады-2020

С 8 июня дан старт фольклорным и творческим конкурсам онлайн-программы национального праздника «Ысыах Туймады-2020», посвященного 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне.

На республиканский конкурс семейных ансамблей хомусистов «Хомус – дьиэ кэргэн биһигэ» (#ХомусЫсыахТуймаады2020) уже подали заявку семья Мартыновых из с. Оннес Амгинского улуса. На конкурс «Чыыбы-чаабы чабырҕахтар» (#ЧабыргахЫсыахТуймаады2020) подано две заявки от Сайааны Ивановой из села Кундээдэ Нюрбинского улуса и Дианы Поповой из Якутска. На конкурсе «Ыһыаҕым талба таҥаһа» (#сахатанаьаЫсыахТуймаады2020) подано 5 заявок из Верхоянского, Амгинского, Сунтарского улусов. На участие в конкурсе «Сылааһынан угуттуур олбох» (#олбох2020) поступило 52 заявки из 13 улусов и районов республики -Нюрбинского, Вилюйского, Намского, Абыйского, Чурапчинского, Таттинского, Усть-Алданского, Амгинского, Хангаласского, Томпонского, Олекминского, Оленекского, Мегино-Кангаласского районов, городов Мирный и Якутск. На конкурс «Эрэкэ-дьэрэкэ сир симэхтэрэ» (#киэргэ_ысыахтуймаады2020) подано 13 заявок.

9 июня стартовал фольклорный конкурс «Олонхо алыптаах дойдута» (#ОлонхоЫсыахТуймаады2020). Участником № 1 стала Сайаана Иванова из с. Кундээдэ Нюрбинского улуса. Полка нет заявок на песенный конкурс «Дьиэрэһитэр Дэгэрэҥ» (#ДэгэрэнЫсыахТуймаады2020) и конкурс изделий и з конского волоса «Кыл киэргэлэ, сиэл симэҕэ» (#кылкиэргэлэЫсыахТуймаады2020). На конкурс «Туос иhит — мин төрүт иһитим» #туосиьит2020 поступило 3 заявки. В конкурсе «Танцы солнечной Туймаады (Ытык ыhыах үҥкүүлэрэ)» (#танцысолнечнойтуймаады2020) уже участвуют 8 заявок из 5 улусов. Заявки на участие во всех конкурсах национального праздника ждут до 19 июня.

Сегодня ведется прослеживание челленджей «Кэрэ ситим», «Оһуохай», «Саргылаах салама». Челленджи стартовали 8, 9 июня и продолжатся до 21 июня. Итоговая оценка количества участников и популярности мероприятия будет подведена 22 июня. Популярность мероприятия – челленджей определяется участниками, которые разделяются на 2 категории: участник, выложивший в соцсетях свой материал (принявший вызов), и просмотры.

В челлендже «Кэрэ Ситим» (Связь времён) на 10 июня приняло участие 5 человек. Количество просмотров равно 2722. География просмотра — Якутия, Бурятия, Приморский край, Иркутская, Амурская области.

В челлендже «Оһуохай» — пока один участник, количество просмотров — 373. География просмотров: Якутия, Республика Тыва, Иркутская область. В челлендже «Саргылаах салама» участников, принявших вызов, 36 человек, просмотров — 1190. География просмотров — Якутия, Бурятия, Иркуткая область, Хакассия, Приморский край.

Положения конкурсов рассылаются в соцсети. Организаторы уверены, что после ознакомления с критериями конкурсов население примет активное участие в конце этой недели. Также с положениями конкурсов можно ознакомиться на сайте http://www.cultura14.ru/.

Фольклорные и творческие конкурсы национального праздника «Ысыах Туймаады-2020» будет судить компетентное жюри в составе 3-5 человек. В состав жюри вошли народные мастера, в соответствии с жанром и видом конкурса, опытные специалисты, известные личности нашей республики.

Уважаемые жители республики! Приглашаем принять активное участие в конкурсах «Ысыах Туймаады-2020»! Победителей и призеров, обладателей зрительских симпатий ждут ценные призы.