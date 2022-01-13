Прими участие в конкурсе «ТУОЙ-ХАЙА 2022»!

Уважаемые жители Якутии!

Культурно-спортивный комплекс «АЛРОСА» объявляет о начале ежегодного Республиканского фестиваля-конкурса молодых исполнителей якутской эстрадной песни «ТУОЙ-ХАЙА 2022»

Зажги свою звезду! Прими участие в фестивале-конкурсе «ТУОЙ-ХАЙА 2022», это уникальный шанс проснуться знаменитым! Мы ждем молодых и талантливых исполнителей от 18 до 35 лет для вручения призового фонда в 415 000 рублей, а наш победитель увезет с собой главный приз в размере 200 000 рублей!

Если ты любишь и умеешь петь соло или дуэтом, трио или у вас настоящий музыкальный коллектив умеющий исполнить якутскую эстрадную песню, отправляйте заявку с 20 января 2022г. по 5 февраля 2022г. на почту DK_tuoihaya2019@mail.ru

В 2022 году фестивалю «ТУОЙ-ХАЙА» исполняется 30 лет, мы решили отметить день рождение по-особенному, расширив возраст участников новой группой от 8 до 17 лет, финал «ТУОЙ-ХАЙА2022.ДЕТИ» пройдет 01 июня 2022 года в день защиты детей.

Срок сдачи заявок с 20 января 2022г. по 5 февраля 2022г. на почту DK_tuoihaya2019@mail.ru

Ознакомиться с положением возможно на сайте tuoihaya-ksk.ru и в инстаграм @official_tuoihaya

Если остались вопросы их возможно задать Оргкомитету:

Любовь Владимировна Лонкунова 89142572513 (Whatsapp+звонки)

Майя Николаевна Татаринова 89142855072 (Whatsapp+звонки)