В праздничные дни принято обращать внимание на каждую мелочь, происходящие вокруг события, так как все это может быть предзнаменованием. Рождество 2023 года – не исключение из правил.

Приметы на Рождество 2023:

1. Везение не покинет все 12 месяцев, если в этот день первым гостем станет темноволосый мужчина.

2. Новые впечатления будут радовать, шкаф ломиться от обновок, если встречать праздник в новом одеянии.

3. Если подарить близким людям презенты, сделанные своими руками, то отношения в семье будут теплыми.

4. Сесть за стол в наряде темного цвета – плохая примета, предвещающая печальные события в жизни.

5. Благополучие не покинет, если вместо отдыха ночью отправиться в церковь.

6. Традиционно на стол нужно поставить много выпечки и запеченную индейку, дабы привлечь благополучие.

7. Огромного пса на улице встретить на Рождество 2023 – к невероятному везению.

8. Богатыми станут люди, зажигающие свечи в праздник.

9. Снега много выпало – хорошая примета, сулящая благие вести в течение всего года.

10. Стол будет ломиться от изобилия, если в углу каждой комнаты поставить тарелочку с зерном.

11. Вышивать, шить, вязать на Рождество 2023 – к недугам для всех членов семьи.

12. Вьюга метет, завывает – к ранней весне, солнце светит – к урожаю зерновых.

13. Птица постучала в окошко – к прибавлению в семействе.

14. Купить бытовую технику в праздник – к долгой ее службе.

15. Новолуние на Рождество 2023 – плохая примета, предрекающая неурожайный сезон.

16. Случайно посуду разбить – к скандалам в доме.

17. Не попробовать какое-то блюдо, стоящее на столе – к болезни.

18. Намочить скатерть пролитым напитком – к счастливой жизни.

19. Если набрать утром в водоеме воду, то она поможет избавиться от неприятностей и болезней.

20. Здоровыми будут все члены семьи, если угостить нищих или сирот вкусной едой.

21. Пить во время рождественского обеда – к жажде во время, когда негде будет взять воду, согласно приметам.

22. На небе много звезд на Рождество 2023 – к хорошему урожаю грибов, ягод.

Дабы избавиться от проблем, следует набрать в емкость воду, наговорить обо всем плохом, что произошло, а после вылить ее за пределы дома.