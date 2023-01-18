“ОКРЫЛЯЕТ УМ И СЕРДЦЕ ЧУВСТВОМ ЛЮБВИ К МИРУ И ЧЕЛОВЕКУ”

“ОКРЫЛЯЕТ УМ И СЕРДЦЕ ЧУВСТВОМ ЛЮБВИ К МИРУ И ЧЕЛОВЕКУ” — Пример Романа Дмитриева учит нас уважать людей и историю.

В статье “Покушение в Чурапче” (улицу имени Карла Маркса переименовали на улицу Павла Пинигина), размещенной на сайте в начале декабря 2022 года, я уже задалась вопросом: “А как на месте Павла Пинигина поступил бы первый олимпиец из числа якутян — чемпион Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, серебряный призер Олимпийских игр в Монреале, чемпион мира и Европы, шестикратный чемпион СССР Роман Дмитриев?”

И сразу же дала однозначный ответ — он, умный и исключительно порядочный человек, никогда не стал бы очернять свое имя безнравственным поступком, который на века оставит неприятный черный след в истории.

Да, сегодня я немного отступлю от темы и расскажу о своих впечатлениях о Романе Дмитриеве и его близких и родных, чтобы сравнительный анализ прозвучал более убедительно.

Горжусь, что Роман Дмитриев родом из арктического Жиганска. Мы, жиганцы, с малых лет гордились своим прославленным земляком. Братья Гавриил, Семен, Роман, Николай, Руслан и единственная девочка в семье — Тоня, как и родители Александра Николаевна и Михаил Романович Дмитриевы, были на редкость скромными, трудолюбивыми и добрыми людьми. Никто из них не кичился знаменитым сыном и братом, которого все буквально носили на руках. Разве только самый младший Руслан иногда позволял себе надевать (и то вне школы) привезенные из-за границы старшими братьями джинсы или красивые рубашки. Но не более того…

Однажды Коля Дмитриев спас моего тонущего младшего братика. Но парнишка не стал похваляться, и его геройский поступок так и остался незамеченным.

Лично я узнала об этом слишком поздно, когда Николай и мой брат, уже взрослые люди, в разное время ушли в мир иной.

Родители Дмитриевых даже чисто внешне были очень симпатичными и обаятельными людьми. Их маму Александру я часто видела у наших соседей — тети Ани и дяди Васи Протопоповых, ее ближайших родственников.

Однажды, когда пятилетний Васека Протопопов, играя с мальчишками, сильно ушиб ногу и его, тяжелобольного, родители увезли в Якутск, тетя Александра и я, пятиклассница, остались нянчиться четырьмя детьми — Василиной, Сашей, Гошей и Галинкой.

В один прекрасный день карапузики Саша и Гоша прямо в одежде и в резиновых сапожках решили искупаться в луже, которая постоянно появлялась у них во дворе после ливня. Я на месте тети Александры отшлепала бы их как следует, а она, светленькая, с ярким румянцем на щеках, стояла на крыльце и умилялась хохочущими мальчишками. Потом, купая малышей в оцинкованной ванне, которые были у всех советских семей, улыбаясь, ласково приговаривала: “Ээ, Куосаампый-Куосаампый (Гошенька на якутский лад), Сааска-Сачука (Сашенька)”…

Думаю, мудрость, честность, терпеливость, доброта, спокойная рассудительность, сила воли, а главное — искреннее уважение к людям и их труду у братьев Гавриила, Семена, Романа, Николая и Руслана, успешно занимавшихся вольной борьбой, были от их родителей. Первым победы добился старший брат Гавриил, двукратный чемпион СССР по вольной борьбе.

Гавриил Михайлович дружил с моим папой, простым трудягой, большим любителем вольной борьбы, хотя был гораздо младше его. В каждый свой приезд в Жиганск обязательно заходил к нам в гости, и Гавриил с Георгием Дмитриевичем подолгу с большим упоением разговаривали на разные темы… Благо, что у нас в доме, как у всех северян в советское время, всегда были вкуснейшая вареная домашняя оленина, жареная ряпушка со свежим луком, голубика, заранее заготовленные чебуреки, пельмени и прочие яства…

Мои земляки-жиганцы — печатница типографии Мария Федорова, машинистка редакции районной газеты Ульяна Христофорова и многие-многие рабочие люди — рассказывали, как братья Роман и Гавриил Дмитриевы, несмотря на занятость, радушно встречали их в Москве, показывали достопримечательности, терпеливо водили по магазинам покупать детишкам, родным и близким гостинцы… Это лишний раз свидетельствует об их человеколюбии, уважительном отношении к старшим, колоссальном трудолюбии, об огромной силе воле, умению распоряжаться временем, придерживаясь строжайшего режима.

Роман Михайлович, ввиду сильной занятости, редко приезжал в родной Жиганск, и если даже приезжал, не афишировал это, не поднимал ажиотаж. Однажды я, запыхавшись, пришла в здание райкома КПСС и обомлела — на первом этаже в коридоре у окна, как раз возле кабинетов комсомольцев, стоял прославленный олимпиец. От волнения растерялась, но вовремя взяла себя в руки и провела в кабинет первого секретаря райкома комсомола. Вот так мне посчастливилось беседовать с самим Романом Дмитриевым. Мне кажется, он пришел в райком КПСС чуть раньше назначенного времени, поэтому стоял и ждал…

Другой человек на его месте мог бы в маленьком северном селении войти в любой кабинет, открыв пинком дверь, но только не Роман Михайлович. Вот таким интеллигентнейшим человеком был Роман Дмитриев, признанный одним из лучших мировых борцов вольного стиля.

Как в свое время отметил член Союза журналистов России Муслим Гапуев, Роман никогда ни с кем не конфликтовал, в команде был душой коллектива, все спортсмены и тренеры обращались к нему только по имени и отчеству — это говорило об уважении к великому спортсмену, который на каждом поединке умел бороться с первой секунды до последней, полностью выкладываясь.

К сожалению, из большой семьи Дмитриевых сегодня в живых остались Семен и Антонина. Безусловно, есть многочисленные дети и внуки. Роман ушел из жизни слишком рано — в 60 лет. О безукоризненности заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, заслуженного тренера Российской Федерации Романа Дмитриева свидетельствует и тот факт, что ему памятник (отдельный) в столице Якутии воздвигли только нынче — в честь 50-летия его триумфа на Олимпийских играх в Мюнхене. Заметьте, памятник легендарному олимпийцу, увенчанному лаврами, поставили не при жизни, а через 12 лет после его кончины. Только с 2013 года проводится международный турнир среди юниоров в память о Романе Дмитриеве…

Может, я ошибаюсь, но в Википедии отмечается, что он является лишь почетным гражданином города Якутска, Жиганского, Вилюйского и Чурапчинского районов — неужели наш выдающийся спортсмен из числа якутов, первым пробивший дорогу на Олимп, великий и прекрасный человек, не удостоен звания “Почетный гражданин Якутской АССР” (Республики Саха (Якутия)?!

Думаю, пример Романа Дмитриева, воспитанного в простой многодетной семье, всегда стремившегося к лучшему, светлому, доброму, помогает нам разобраться в этом смутном и сложном времени, учит нас во что бы то ни было уважать людей, историю, говоря словами Максима Горького, “окрыляет ум и сердце чувством любви к миру и человеку”.