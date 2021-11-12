Примадонна якутской эстрады пошла в бизнес!
Звезда якутской эстрады, певица Сахая на днях заинтриговала своих подписчиков, что готовит «новое дело» о котором давно мечтала.
Фолловеры предположили, что это связано с кулинарией или магазином, и оказались правы!
Сахая поделилась в своем инстаграм новостью об открытии семейного магазина!
Желаем удачи яркой и предприимчивой звездной паре!
Дьэррэ🤣🤣🤣✊🏻✊🏻✊🏻
Не будем скромными диэтэ дуу😂😂😂
Мои дорогие😅💗💗💗Делюсь с вами отличными новостями))) Сегодня мы открываемся❗️❗️❗️
В последние дни мы заняты организацией нашего дела- договорилась с поставщиками, нашли помещение, получили товар, завели страницу….Кстати, заходите на нашу семейную страницу @burnashop 💯✅🧡💛💚
Осталось сегодня заказать СКИДОЧНЫЕ КАРТЫ для всех наших клиентов с 5% скидкой❗️❗️❗️🎉🎉🎉👍👍👍
Р.S: В преддверии Нового года Мы открыли СЕМЕЙНЫЙ МАГАЗИН @burnashop 🎊🧑🏻🎄🐯🧚🏻♀️🧡💛💚
Да сопутствует нам Удача!🍀🍀🍀Барыта этэҥҥэ буоллун!!!Дом!!!🌿🌿🌿🙌🙌🙌
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