12.11.2021
19:02
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Светская хроника

Примадонна якутской эстрады пошла в бизнес!

Звезда якутской эстрады, певица Сахая на днях заинтриговала своих подписчиков, что готовит «новое дело» о котором давно мечтала.

Фолловеры предположили, что это связано с кулинарией или магазином, и оказались правы!

Сахая поделилась в своем инстаграм новостью об открытии семейного магазина!

Желаем удачи яркой и предприимчивой звездной паре!

Дьэррэ🤣🤣🤣✊🏻✊🏻✊🏻

Не будем скромными диэтэ дуу😂😂😂

Мои дорогие😅💗💗💗Делюсь с вами отличными новостями))) Сегодня мы открываемся❗️❗️❗️

В последние дни мы заняты организацией нашего дела- договорилась с поставщиками, нашли помещение, получили товар, завели страницу….Кстати, заходите на нашу семейную страницу @burnashop 💯✅🧡💛💚

Осталось сегодня заказать СКИДОЧНЫЕ КАРТЫ для всех наших клиентов с 5% скидкой❗️❗️❗️🎉🎉🎉👍👍👍

Р.S: В преддверии Нового года Мы открыли СЕМЕЙНЫЙ МАГАЗИН @burnashop 🎊🧑🏻‍🎄🐯🧚🏻‍♀️🧡💛💚

Да сопутствует нам Удача!🍀🍀🍀Барыта этэҥҥэ буоллун!!!Дом!!!🌿🌿🌿🙌🙌🙌

Певица Сахая заинтриговала подписчиков новым делом!
Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Сахаи
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