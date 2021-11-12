Примадонна якутской эстрады пошла в бизнес!

Звезда якутской эстрады, певица Сахая на днях заинтриговала своих подписчиков, что готовит «новое дело» о котором давно мечтала.

Фолловеры предположили, что это связано с кулинарией или магазином, и оказались правы!

Сахая поделилась в своем инстаграм новостью об открытии семейного магазина!

Желаем удачи яркой и предприимчивой звездной паре!