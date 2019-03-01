У национальной издательской компании «Бичик» появился замечательный повод, чтобы вновь сказать женщинам слова уважения, восхищения и любви. В канун международного женского дня 6 марта в торговых рядах «Кружало» компания проводит масштабное мероприятие этой весны — #ТыПрекраснаЯкт!

В этот весенний, солнечный день состоится презентация первой женской энциклопедии «Кыыс Куо, Далбар Хотун энциклопедията», предпраздничная ярмарка подарков, бесплатные мастер-классы от известных фудблогеров, модного визажиста Туяры Парниковой, популярного фитнес-тренера Дарии Васильевой. И это еще не все! Врач, акушер-гинеколог Ульяна Новгородова проконсультирует по вопросам женского здоровья, известная огородница Сибэкки Дьэбдьиэй поделится советами по уходу за растениями.

В этот день гостей ожидает море эмоций, восторга, призов и подарков!

Приходите, прикоснитесь к прекрасному с компанией «Бичик» 6 марта в 11.00 часов в Торговые ряды “Кружало”!