Прикормленный людьми медвежонок возле Чульмана становится взрослым… и опасным

Проезжающие продолжают подкармливать диких животных. Фото медвежонка около посёлка Чульман. Автор фото пишет: «Попросил друга, чтобы отснял материал по медвежонку, который обитает на трассе возле п. Чульман. По вине людей, у которых нет понятия и понимания о животном мире. Стоило одному кинуть кусок хлеба и дикий хищник стал «попрошайкой»… Вы, все ТЕ, КТО ПРИКАРМЛИВАЕТ И ОСОБО ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, КОГДА КОРМИТЕ, ТО СРАЗУ ЗАБИРАЙТЕ ИХ К СЕБЕ ДОМОЙ И НЕСИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ….», сообщает тгк Neruinfo.

Известно, что дикий медведь, привыкший получать еду от людей, становится потенциально опасным, так как легко переходит грань между попрошайничеством и нападением на «источник пищи» — людей.