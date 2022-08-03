03.08.2022
20:30
220
Природа
Прикормленный людьми медвежонок возле Чульмана становится взрослым… и опасным
Проезжающие продолжают подкармливать диких животных. Фото медвежонка около посёлка Чульман. Автор фото пишет: «Попросил друга, чтобы отснял материал по медвежонку, который обитает на трассе возле п. Чульман. По вине людей, у которых нет понятия и понимания о животном мире. Стоило одному кинуть кусок хлеба и дикий хищник стал «попрошайкой»… Вы, все ТЕ, КТО ПРИКАРМЛИВАЕТ И ОСОБО ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, КОГДА КОРМИТЕ, ТО СРАЗУ ЗАБИРАЙТЕ ИХ К СЕБЕ ДОМОЙ И НЕСИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ….», сообщает тгк Neruinfo.
Известно, что дикий медведь, привыкший получать еду от людей, становится потенциально опасным, так как легко переходит грань между попрошайничеством и нападением на «источник пищи» — людей.
Фото: тгк Neruinfo
Источник: тгк Neruinfo
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.08.2022
0
32
03.08.2022
0
31
03.08.2022
0
204
03.08.2022
1
318
03.08.2022
0
292
03.08.2022
0
120
03.08.2022
0
692
03.08.2022
0
828
03.08.2022
0
348
03.08.2022
0
294
03.08.2022
0
210
03.08.2022
0
882
03.08.2022
0
266
03.08.2022
0
229
03.08.2022
1
1974
03.08.2022
0
419
03.08.2022
0
193
03.08.2022
0
914
03.08.2022
0
295
03.08.2022
1
176
03.08.2022
0
937
03.08.2022
0
581
03.08.2022
0
863
03.08.2022
0
1178
03.08.2022
0
807
03.08.2022
0
337
03.08.2022
0
874
03.08.2022
0
449
03.08.2022
0
259
03.08.2022
0
217
03.08.2022
0
281
03.08.2022
0
323
03.08.2022
0
338
03.08.2022
0
248
03.08.2022
0
250
03.08.2022
1
717
03.08.2022
0
252
03.08.2022
0
220
03.08.2022
0
418
03.08.2022
2
1028
03.08.2022
0
815
03.08.2022
0
491
03.08.2022
0
426
03.08.2022
0
609
03.08.2022
0
391
03.08.2022
0
415
03.08.2022
0
225
03.08.2022
0
221
03.08.2022
0
807
03.08.2022
0
1023
ТОП НОВОСТИ
30.07.2022
2
21054
30.07.2022
0
15569
02.08.2022
5
12381
02.08.2022
5
9792
29.07.2022
1
8650
30.07.2022
0
7296
31.07.2022
0
7185
03.08.2022
0
7120
Добавить комментарий