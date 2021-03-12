Приключения пермяка в Мирном не довели до добра

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении нарушителя общественного порядка.

В ходе осуществления охраны общественного порядка в аэропорту города Мирного Республики Саха (Якутия), сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте был выявлен гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Пермского края был доставлен транспортными полицейскими в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ.

Во время составления протокола, 38-летний нарушитель стал высказывать в адрес сотрудников транспортной полиции оскорбления и кричать.

На просьбу полицейских вести себя корректно, толкнул одного из полицейских и порвал форменное обмундирование сотрудника.

В настоящее время следователями Восточно — Сибирского СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 и ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.