«Приходите учиться в АГАТУ!»

Выпускники Арктического государственного агротехнологического университета (ранее ЯГСХА) всегда были одними из самых востребованных специалистов сферы сельского хозяйства нашей республики. К примеру, по анализу мониторинга в 2019 году, выпуск по очной форме составил 289 человек, из них к моменту выпуска 60% выпускников были уже распределены по местам трудоустройства.

И эта популярность будет расти. Особенно в этом факте мы убедились в условиях настоящей пандемии, когда наибольшую выживаемость в условиях кризиса показали фермерские хозяйства и сельскохозяйственные производства, напрямую снабжающие жителей республики свежими продуктами питания и другими товарами первой необходимости.

О том, где и как готовят будущих специалистов агропромышленного комплекса, специалистов лесного хозяйства и земельных отношений нам сегодня рассказала начальник Центральной приемной комиссии Павлина Васильева.

— Павлина Егоровна, в апреле этого года Якутская государственная сельскохозяйственная академия получила статус университета и сейчас носит гордое название Арктического государственного агротехнологического университета. Позвольте поздравить со столь значительным достижением!

— Большое спасибо!

— Расскажите пожалуйста об особенностях нынешней приемной кампании-2020.

— Конечно, приемная кампания нынешнего года разительно отличается от всех предыдущих кампаний. Пандемия COVID внесла свои коррективы: прием документов будет проводиться в электронном формате, вступительные испытания будут пройдут с использованием дистанционных технологий через платформу Mооdle.

Приемная кампания 2020 года по набору абитуриентов на высшее и среднее профессиональное образование начнет работу с 15 июня 2020 года. На бюджетной основе будет принят 851 абитуриент.

— Расскажите про коммерческое обучение в АГАТУ. В чем его особенности?

— Коммерческое обучение, помимо его возмездной формы, абсолютно ничем не отличается от бюджетной основы обучения нашего университета. Единственное отличие – абитуриентам, поступающим в университет на коммерческой основе по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения, будет предоставлен бонус – бесплатное получение свидетельства об обучении в Автошколе университета (категория «В») и возможность бесплатного обучения на рабочую профессию (по выбору в рамках освоения основной образовательной программы).

— Очень щедрая акция!

— Да. Также сообщаем, что у студентов Университета имеется возможность получения двудипломного образования с ведущими университетами Казахстана, возможность обучаться по обменной программе, пройти языковые стажировки. Отличные перспективы.

— Как хорошо! Скажите – существует ли система скидок при поступлении в ваш университет на платной основе?

— Конечно. Молодые люди с инвалидностью и студенты до 20 лет, имеющие только одного родителя, студенты из малообеспеченных семей имеют право на обучение по сниженной стоимости. Также такую возможностям мы предоставляем абитуриентам, окончившим школу со средним баллом аттестата от 3,5 и получившим на испытаниях ЕГЭ от 60 баллов.

— Существует ли понятие рассрочки оплаты обучения?

— Предусмотрена оплата за обучение равными долями два раза для поступающих по очной форме обучения и до начала экзаменационной сессии для поступающих по заочной форме обучения.

Также хочу сообщить, что при внесении обучающимся очной формы обучения единовременной предоплаты за обучение предоставляется снижение:

-внесение предоплаты за один учебный год-5%;

-внесение предоплаты за два и более учебных года-10%.

— Как будет осуществляться прием документов?

— Прием документов будет осуществляться дистанционно:

1) В электронной форме через веб-приложение на сайте Университета www.agatu.ru «Личный кабинет абитуриента АГАТУ» (старт нового сайта 11 июня);

2) Через услуги, предоставляемыми ГАУ «МФЦ РС(Я)» («Мои документы») в муниципальных образованиях РС (Я);

3) Через электронную почту Центральной приемной комиссии abiturient@agatu.ru.

— Ваши пожелания будущим абитуриентам АГАТУ.

— Дорогой абитуриент, в нашем университете тебе всегда рады и мы всегда идем навстречу своим будущим студентам. Главное, не стесняться спрашивать и искать информацию. Активная позиция, живой интерес, полезные знакомства помогут тебе не только при поступлении, но и в будущей студенческой жизни.

— Спасибо!

P.S.: Более подробную информацию можно получить в Центральной приемной комиссии по телефонам +7(968) 154-49-82, +7(4112) 50-79-76, а также письменно, направив электронное письмо по адресу abiturient@agatu.ru. Наш Инстаграм: @agatu_news.

15 июня в Инстаграм-аккаунте @agatu_news состоится прямой эфир с участием Ректора АГАТУ Слепцова Ивана Ивановича по особенностям приемной кампании 2020 года.