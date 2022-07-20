Приходи на первый городской фестиваль «LETO на Талом» 🙌🏻

В эту субботу, 23 июля, мы будем танцевать, слушать выступления музыкантов и все вместе обсудим будущее пространств вдоль городских озер и каналов. А еще на набережной пройдут различные мастер-классы, будет работать маркетплейс местных производителей экопродуктов, хэнд-мейд товаров и даже фермерских цветов. В честь своего 5-летия фотостудия “Пространство” устроит выставку своих работ и подарит фотосессию горожанам!

📌Где: г. Якутск, набережная озера Талое

📌Когда: 23 июля 2022 года, с 15:00 до 22:00

Этим фестивалем мы хотим наглядно показать, что наша основная цель не просто благоустройство пространств, а создание принципиально нового городского формата досуга, призванного привнести комфорт и разнообразие в жизнь якутян.

Напомним, благоустройство набережной озера Талое, которое проводилось в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда», завершилось в июле прошлого года.

Обновленная набережная превратилась в одно из самых посещаемых общественных пространств Якутска. Тут всегда отдыхает молодежь, родители гуляют с детьми, проводятся активности.

«Благоустройство парков, скверов и набережных в Якутске направлено на создание сети круглогодичных общественных пространств, наполненных жизнью. Так, в рамках реализации проекта на озере Талое проводится очистка озера, поддерживается его биоразнообразие и расширяется спектр культурно-массовых мероприятий. Благодаря такому комплексному подходу создаются условия для комфортного отдыха жителей, развивается средний и малый бизнес, растет интерес горожан к заботе о городской среде», — отметили в ЦК LETO.

Оденься по погоде, подготовь свои идеи и пожелания по благоустройству городских набережных и приходи на Талое озеро уже в эту субботу. Ждем всех!

Подробности мы расскажем в следующих постах. Следите за публикациями на нашей странице.