Приговор за избиение известного якутского артиста

Сегодня, 16 декабря, объявлен приговор по нашумевшему делу об избиении известного якутского артиста и продюсера Анатолия КИРИЛЛИНА, игравшего ЧЭЭКЭ в одноименном фильме. Мировой судья судебного участка N47 Якутска Андрей БОЖЕДОНОВ признал директора утилизационного центра Марка ТИХОНОВА (База) виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 115 УК РФ и назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ и взыскал в пользу потерпевшего 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает sakhaday.ru

Напомним, 10 мая 2021 года в Якутске неизвестный напал на улице на Анатолия КИРИЛЛИНА. На своей странице в фейсбуке актер прокомментировал случившееся коротко: “Неадекватов на улицах становится больше”. В якутских СМИ было опубликовано видео с ненормативной лексикой, где видно, как водитель наносит удар в лицо актеру. Как выяснилось, снял его случайный очевидец драки журналист Владислав Коротов. По просьбе SakhaLife он дал комментарий после инцидента:

— Это произошло после 15 часов на перекрестке Курнатовского и Хатынг-Юряхского шоссе. Мы остановились на светофоре. Передо мной эта маленькая машина стояла. А вторая белая машина стояла на второй полосе, где идет поворот на Строительный рынок. Когда первая маленькая машина проехала, оказалось, что эта белая Крета поехала тоже прямо, и попыталась втиснуться, там же одна полоса всего. Но не смогла, и немного отстала. Потом, когда впереди просвет появился, Крета обогнала, подрезала маленькую машину. И раздался треск. Он задел маленькую машину. Потом они поехали дальше. И там, немного проехав, этот белый автомобиль Крета резко тормознул. И эта маленькая машина не смогла остановиться, въехала в него, сзади ударила. Тоже треск раздался. Потом они немного проехали и остановились, я тоже остановился. Из маленькой машины вышел оказалось Анатолий КИРИЛЛИН, наш известный блогер и артист. Крета свернула налево на стоянку какой-то организации. Толя пошел к нему. Водитель Креты вышел из машины. И началась драка. Он ударил несколько раз. Потом Толя подбежал к своей машине. Молодой человек погнался за ним. Начал избивать его там. Мы с пассажиром Толи пытались словесно остановить его. У меня в машине были дети, двое детей. Поэтому я не смог там ничего сделать, только словесно останавливал. Я во время драки начал снимал на видео. Этот мужчина погнался за мной, угрожал, что если распространишь это видео, найду тебя и зарою.

Это видео я отправил Анатолию. А потом его кто-то распространил.

После этого Анатолий Кириллин и его юрист Василий Гончаров подали в суд заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности), в отношении Марка Тихонова. Из-за показаний самого Тихонова, который не признавал поначалу свою вину, дело переквалифицировали по более тяжелой части – умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Приговор суда в законную силу не вступил.