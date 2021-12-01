Приговор за два выстрела в воздух во дворе дома в Олекминске

В Олекминском районе мужчина за хулиганство с применением оружия осужден к реальному лишению свободы

Прокуратура Олекминского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия).

В суде установлено, что подсудимый, находясь во дворе многоквартирного дома в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений произвел два выстрела в воздух из двухствольного охотничьего ружья марки ТОЗ-25, тем самым грубо нарушил общественный порядок.

При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее судим за кражу с незаконным проникновением в жилище, отбывал наказание в местах лишения свободы, освобожден условно-досрочно, вместе с тем должных выводов для себя не сделал.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор осужденным обжалован в апелляционном порядке. Верховным судом республики по результатам рассмотрения жалобы приговор оставлен без изменения, вступил в законную силу.