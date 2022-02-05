Приговор за брань в адрес помощника прокурора на суде

В августе 2021 г. на судебном заседании в Якутском городском суде подсудимый С., публично высказал в адрес государственного обвинителя нецензурные слова, оскорбительные выражения в неприличной форме, высказывания, унижающие его честь и достоинство. В тот день рассматривалось его уголовное дело по обвинению краже, разбое, причинении тяжкого вреда здоровью (п.«г» ч.3 ст.158, п.«в» ч.4 ст.162, ч.4 ст.111 УК РФ). В итоге в отношении С. было возбуждено уголовное дело по обвинению в неуважении к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства — ч.1 ст.297 УК РФ.

27 января 2022 года в Якутский городской суд РС(Я) признан его виновным. Суд пришел к выводу о назначении С. по совокупности наказания (ст.71, ч.5 ст.69 УК РФ) в виде лишения свободы сроком на 14 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с назначением дополнительного наказания в виде 2 лет ограничения свободы, сообщает отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам Якутского городского суда РС(Я).