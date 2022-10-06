Экс-глава Мирнинского района Юзмухаметов отправится отбывать срок в колонию

В Верховном суде Якутии с 15 сентября рассматривали апелляцию на приговор Ришату Юзмухаметову, экс-главе Мирнинского района. Сегодня, 6 октября, на третьем заседании судья Валерий Окороков вынес решение — оставить приговор Мирнинского суда без изменений. Это означает, что приговор вступил в силу и экс-глава Мирнинского района отправится в колонию отбывать срок.

Напомним, что 23 июля Мирнинский районный суд приговорил Ришата Юзмухаметова, который обвинялся по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) к лишению свободы на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Экс-глава Мирнинского района был заключен под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Органами следствия было установлено, что Юзмухаметов незаконно распорядился муниципальной недвижимостью на сумму около 12 млн рублей.

Напомним, что по версии следствия, Ришат Юзмухаметов совершил незаконные действия, в результате которых его дочери 1998 г.р. и 2010 г.р. в 2016 году стали собственницами квартиры в городе Мирном, общей площадью более 100 кв. метров и стоимостью более 7,5 миллионов рублей. При этом, сам Ришат Нургалиевич и его дочери уже имели в собственности другую квартиру в Мирном. Но в соответствии с распоряжением заместителя Юхмухаметова они стали обладателями еще одной квартиры.

Следствие выявило существенные нарушения в процедуре приватизации квартиры лицами, которые не имели никаких законных оснований для этого. Когда это стало достоянием общественности, а правоохранительные органы занялись этим вплотную, Ришат Юзмухаметов «добровольно» ушел в отставку, случилось это в сентябре 2021 года.

Отметим, что квартира для дочерей экс-главы Мирнинского района – только верхушка айсберга. Юзмухаметов подписал ряд распоряжений, в результате которых незаконно получили квадратные метры чиновники из районной администрации.

В Мирнинском районе после ареста Ришата Юзмухаметова избрали нового главу -Александра Басырова.