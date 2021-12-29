29.12.2021
12:51
315

Судебная хроника

Приговор тойбохойскому убийце

Прокурор Сунтарского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22 летнего ранее судимого жителя с. Тойбохой. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что подсудимый находясь в состоянии алкогольного опьянения, решив отдохнуть, повредив оконное покрытие балкона, незаконно в ночное время проник в квартиру своих знакомых. На требования хозяина квартиры покинуть помещение, подсудимый, взяв с кухни нож, нанес ему один удар в грудь и не менее трех ударов в спину. В результате полученных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время.     

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора РС(Я) по взаимодействию со СМИ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх