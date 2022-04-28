Видео: Суд над владельцем сети азартных игр в Якутске

В зале суда

Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 10 участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.3 ст. 171.2 УК РФ, п.п. «б», «в» ч.3 ст. 146 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что в период с января 2016 по июнь 2018 года подсудимые, действуя организованной преступной группой, в городе Якутске незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в созданных ими 8 игорных залах.

Как установлено следствием, совокупный извлеченный доход исчисляется в особо крупном размере и составил свыше 27 млн. 480 тыс. рублей. Помимо этого, подсудимые допустили нарушение авторских прав иностранной компании, занимающейся разработкой и производством игровых автоматов, программного и аппаратного обеспечения, незаконно используя объекты авторского права, причинив ущерб в особо крупном размере в сумме свыше 2 млн. 400 тыс. рублей.

Особняк обвиняемого

Кроме того, установлено, что подсудимые легализовали денежные средства, приобретенные в результате совершения ими преступления, то есть совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере.

Задержание участников преступной группы проведено при силовой поддержке сотрудников УФСБ России по Республике Саха (Якутия), МВД республики и Росгвардии.

В ходе предварительного следствия арестовано имущество участников организованной преступной группы на сумму свыше 360 млн. рублей.

В доме обвиняемого

Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, остальные осуждены к денежным штрафам и условным мерам отбывания наказания.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия), сообщает пресс-служба СУ СК РС(Я).

Как сообщили якутские СМИ, речь идет о владельце клуба «Чаплин» Юрии Кошелеве, который являлся организатором игровых залов на ул. Рыдзинского, Ойунского, Кальвица, Пояркова, на проспекте Ленина.

Это уголовное дело длилось почти четыре года — с июня 2018 года. С него было снято более тяжкое обвинение в организации преступного сообщества по ст.210 УК РФ. Юрий Кошелев отсидел около года в СИЗО. Видео с взломом и обыском в особняке Кошелева в свое время широко тиражировалось в соцсетях, благодаря запоминающемуся интерьеру.