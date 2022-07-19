Приговор менеджеру банка в Якутске за хищение миллионов со счетов клиентов

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путём ввода и модификации компьютерной информации, с банковского счёта, в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый, являясь главным персональным менеджером одного из банков, имея доступ к компьютерной автоматизированной банковской системе, изменив данные в указанной системе, получил доступ к личному кабинету двух клиентов банка. Впоследствии им совершено хищение денежных средств названных лиц на общую сумму более 4,5 млн рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя, признания вины, раскаяния в содеянном приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. В ходе следствия банковской организацией причиненный клиентам ущерб возмещен. В последующем банком предъявлен иск к подсудимому, который судом удовлетворен в полном объеме.