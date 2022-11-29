Приговор любителю сообщать о ложных взрывах в Якутске



Якутский горсуд за заведомо ложное сообщение из хулиганских побуждений о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей приговорил якутянина к реальному сроку в колонии-поселении.

Судом установлено, что в январе 2022 года А. направил письмо о готовящемся взрыве на электронную почту аэропорта Якутск, авиакомпании «Якутия», а также на электронную почту ТЦ «Проспект». Он же, в мае 2022 года, позвонил на КПП международного аэропорта Якутск, и сообщил о готовящемся взрыве. Обвиняемый вину признал полностью

Суд назначил ему наказание — три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил, обжалован.