Приговор колумбийцу, укравшему якутские бриллианты на Казанской ярмарке

Вынесен приговор колумбийцу, укравшему якутские бриллианты на 160 млн рублей. Решением суда колумбиец отправится в колонию общего режима сроком на пять лет. По версии следствия, подозреваемый участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск, передает ЯСИА.

Приволжский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего гражданина Колумбии Эдгар Алехандро Валеро. Установлено, что вечером 15 июля 2018 года подсудимый, находясь на территории выставочного центра «Казанская Ярмарка», похитил ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму свыше 160 млн рублей. После этого он скрылся с места совершения преступления на заранее подготовленном автомобиле. Пострадала якутская ювелирная компания «Seven Diamonds». Похищенные драгоценности составляли 70% активов предприятия.

«Мужчина был заочно арестован российским судом в сентябре 2018 года. Спустя год его задержали в Аргентине. После длительных переговоров Генеральная прокуратура РФ добилась его экстрадиции», — сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев.

Свою вину житель Колумбии полностью признал. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Государственное обвинение запросило для подсудимого 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Вопрос об апелляционном обжаловании приговора будет решаться гособвинением после изучения итогового судебного решения и протокола судебного заседания.