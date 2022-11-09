Приговор Игорю Никитину обжалован в Девятом кассационном суде

Девятый кассационный суд в Владивостоке 8 ноября 2022 г. принял к изучению жалобы на приговор Игорю НИКИТИНУ, бывшему генеральному директору АО «Саханефтегазсбыт». Как следует из информации, размещенной на сайте суда, – кассации подали как осужденный с адвокатом, так и прокуратура с заявителем. Пока Девятый кассационный суд не вынес решения по результатам изучения этих жалоб.

Напомним, что 15 апреля 2022 г. Игорь Никитин был освобожден из-под стражи, действия обвиняемого были переквалифицированы Верховным судом. Ранее Якутский горсуд осудил Никитина к шести годам лишения свободы с возмещением ущерба компании в 45 млн рублей. Защита обжаловала приговор в Верховном суде Якутии, который после рассмотрения апелляции решил, что не возникли тяжкие последствия из-за совершенного подсудимым преступления, и переквалифицировал действия Игоря Никитина с ч. 3 на ч. 1 ст. 285 УК РФ. Поэтому вместо шести лет он получил 1 год и 6 месяцев в колонии-поселении. После подсчета всех сроков, которые отбыл подсудимый под стражей и домашним арестом, Верховный суд признал, что Никитин отбыл назначенное наказание и освободил его из-под стражи в зале суда, сохранив штраф 45 млн рублей.

Первый приговор и уголовное дело Игоря Никитина

Судом первой инстанции Игорь Никитин был приговорен по ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов организации с причинением особо крупного ущерба) к году исправительных работ с освобождением от назначенного наказания в связи с истечением срока давности. По ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) он осужден к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Никитин был взят под стражу в зале суда. Так же суд взыскал с подсудимого ущерб в размере более 45 млн рублей, причиненный АО «Саханефтегазсбыт».

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я) Игорь Никитин при изменении предмета договора о строительстве одного объекта на другой и его сметной стоимости, не принял мер к расторжению контракта, подписав при этом незаконно с ООО «Норд-Спецстрой-1» дополнительное соглашение, которым были изменены цена и предмет договора. Впоследствии им произведена оплата строительства нового объекта «АЗС ОАО «Саханефтегазсбыт» в п. Нижний Бестях» по завышенной стоимости, чем акционерному обществу причинен ущерб в сумме более 27 млн рублей.

Также обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности заключил с ООО «СИС» соглашение об отступном, согласно которому за предоставленные обществу нефтепродукты на сумму свыше 29 млн рублей, принял в качестве отступного самоходный кран, фактическая рыночная стоимость которого составила около 12 млн рублей. Сумма ущерба причиненная акционерному обществу превысила 18,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Норд-Спецстрой-1» Гриши Ферояна было выделено в отдельное производство, так как он находится в международном розыске.

Напомним, что 10 февраля 2020 года Игорь Никитин был задержан по месту жительства в Москве спецслужбами ФСБ России. Его сообщник Гриша Фероян был объявлен в розыск, так как скрылся от следствия. Арест в Москве и этапирование в Якутск экс-директора крупнейшего топливного трейдера Якутии Игоря Никитина стал одним из громких скандалов 2020 года.

Поначалу Игорь Никитин был помещен в СИЗО, потом в июле 2020 года его перевели под домашний арест.

Игорь Никитин возглавлял госкомпанию «Саханефтегазсбыт» с 2006 по 2019 годы. Избирался депутатом Ил Тумэна по Набережному округу Якутска. Считается человеком из команда Вячеслава ШТЫРОВА.