Приговор экс-депутатам Александру Уарову и Дмитрию Саввину – последние новости

В Якутском городском суде назначено на сегодня, 1 февраля, оглашение приговора бывшим народным депутатам Госсобрания (Ил Тумэн) Александру Уарову и Дмитрию Саввину. В отношении бывших народных депутатов республики Уарова и Саввина было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»), помимо этого, Уаров обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ («хищение чужого имущества путем обмана»).

Этот судебный процесс длился больше трех лет. Оба экс-депутата были арестованы в апреле 2018 года и с того времени находятся под домашним арестом, то есть без малого четыре года.

Уже истек срок давности привлечения Александра Уарова к уголовной ответственности по ч.1 ст.159 УК РФ, по которой он обвинялся в присвоении командировочных средств на сумму 159 тысяч рублей. По сути, часть возможного наказания экс-депутаты отбыли, так как время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы (п.3.4 ст. 72 УК РФ).

Подсудимый Александр Уаров избирался пять созывов Ил Тумэна,фактически, до ареста был бессменным народным депутатом республики, возглавлял важнейший комитет по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации, в крайний для себя созыв — контрольный комитет. Другой подсудимый Дмитрий Саввин был депутатом Ил Тумэна пятого созыва и председателем комитета по селу и аграрной политике.

Но, как сообщили сегодня Sakhalife в Якутском городском суде, судья Татьяна Егорова перенесла оглашение приговора на 10 февраля.

Sakhalife следит за развитием событий.



