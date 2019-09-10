10.09.2019
14:54
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Желток

Пригласите, пригласите депутата…

На вчерашней планерке мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала приглашать депутатов гордумы на различные мероприятия. Давать им слово, а также петь песни…

Источник: SAKHALIFE.RU
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