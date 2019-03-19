Приглашение участников на V Республиканский конкурс песни

6 Апреля состоится V Республиканский конкурс песни «Кылыhах куйаардыын ситимэ» имени Марфы Петровны Колесовой-Расторгуевой, заслуженной артистки РФ, народной артистки РС (Я), посвященный 5- летнему юбилею конкурса песен М.П. Колесовой-Расторгуевой и 25-летию Государственного цирка РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.

Место проведения: г.Якутск, Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.

Дата проведения: 6 апреля 2019 года.

Условия конкурса:

• Участник конкурса исполняет по две песни:

— песня из репертуара Марфы Колесовой-Расторгуевой;

— песня на свободную тему.

• Для участия необходимо предоставить до 31 марта анкету-заявку.

Заявки принимаются по эл.почте; reklama-circus@mail.ru

к.т.: +7 (4112) 42-96-46

к.т.: +7(4112) 42-86-42