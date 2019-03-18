Приглашение на ярмарку вакансий в Якутске

14 марта 2019 года Управление Сайсарского округа совместно с Центр занятости города Якутска ”, провели встречу с советом предпринимателей Сайсарского округа.

В ходе мероприятия инспектор Центра занятости Клара Чирикова проинформировала работодателей о взаимодействии по вопросам в сфере занятости населения. Итогом встречи стало подписание совместного плана работ на 2019 год и плана Ярмарки вакансий, которая состоится 27 марта 2019 года с 10:00 до 13:00 часов в актовом зале Саха политехнического лицея по адресу улица Маяковского, 75.

Работодателей в целях подбора необходимых работников и ищущих работу граждан приглашаем активно принять участие в Ярмарке вакансий.

По всем вопросам просим обращаться в Центр занятости населения города Якутска по телефону 8(4112)42-20-44 или в Управу Сайсарского округа по телефону 8(4112)402571, 8(924)1718885.

Управление Сайсарского округа