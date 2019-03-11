Приглашение на V Молодежный экономический форум в Якутске

Форум проводится Министерством экономики РС(Я), Ассоциацией молодых экономистов в РС(Я) при поддержке Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) в рамках Года консолидации, сообщили в Министерстве экономики Якутии.

Молодёжный экономический форум проводится в целях содействия формированию конкурентоспособной, развитой личности, способной решать социально-экономические вопросы региона и страны.

В программе мероприятия – образовательные площадки по актуальным направлениям экономики, уникальная научно-технологическая игра «Индустрия 4.0», форсайт-сессия «Территории будущего» и мероприятия по наставничеству от топ-менеджеров в области власти и бизнеса.

Для участия в Молодёжном экономическом форуме приглашаются молодые специалисты, активисты-общественники и предприниматели.

Регистрация и более подробная информация на сайте http://molstrategy.ru/

Прямая связь с организаторами по номерам: 89244664212 и 89644240534.