Приглашает на большой концерт «Песни, согревающие душу»

4 января 2023 года в 16 часов Дом дружбы народов приглашает постоянных зрителей летнего Арт-атриума и всех любителей вокального творчества на большой концерт «Песни, согревающие душу».

В огромном и необъятном мире музыки песня занимает, пожалуй, самое большое место. Песня – это часть нашей жизни. В дружном кругу, в одиночестве и в шумной компании, в минуты радости и печали – повсюду с нами песни: старинные и современные, задушевные и распевные, задорные и озорные.

Составленная с любовью насыщенная программа выступлений народных коллективов: «Русь», «Раздолье», «Ярилов день», звездных солистов Сайкал Темирбековой, Эржены Дамбаевой, Арины Суюндюковой, талантливых детей ансамблей «Раздолинки», «Русь», казачьего коллектива «Вольница», ансамбля «Ямские бубенцы», солистов А. Солдатова, В. Сердюк, В. Попова станет глотком живительного, свежего воздуха, затронет самые патриотичные струны души, заставит пережить пронзительные эмоции , укрепить веру, что все вновь обязательно изменится к лучшему!

В этот вечер разных людей, с разными судьбами объединит Песня! Песня, которая согреет, излечит, научит добру и милосердию, подарит Новогоднее настроение, зарядит положительными эмоциями на весь 2023 год!

Билеты продаются в кассе ДДН им.А.Е. Кулаковского, телефон 32-82-96

Онлайн-продажа:

https://quicktickets.ru/yakutsk-ddn-kulakovskogo

sakhaconcert.ru