Приглашаем учителей на работу в школах арктических улусов

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) утвержден перечень вакансий в общеобразовательных организациях для участия в мероприятии «Обеспечение жильем педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах арктических и северных улусов, и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов» на 2022-2023 учебный год.

Напомним, что для привлечения и закрепления педагогических кадров в Республике Саха (Якутия) решением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 июня 2021 г. № 203 возобновлена реализация мероприятия «Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов» в рамках государственной программы «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы».

Данная мера поддержки содействует в привлечении педагогических кадров в школы арктических и северных улусов. При выполнении условий работы в течении 5 лет учителю предоставляется социальная выплата в размере 50% от стоимости 1-комнатной благоустроенной квартиры из средств государственного бюджета. В 2021 году, выполнив условия договора, государственную поддержку для улучшения жилищных условий получили 25 учителей, каждый для улучшения жилищных условий получил социальную выплату в размере 1,9 млн.руб.

«Данная подпрограмма разработана еще в 2006 году из-за необходимости поднятия престижа профессии учителя, поддержки его статуса и обеспечения социальной защищенности. Сегодня анализ обеспечения кадрами показывает, что на Севере остается острая потребность в учителях английского языка, математики, физики, информатики, химии и биологии. Главный социальный эффект реализации данной подпрограммы в том, что участники продолжают работать в школах Севера и Арктики, реализуя полный объем государственных стандартов, обеспечивая качество образования на местах. При этом молодые учителя выстраивают профессиональную карьеру: становятся директорами школ, их заместителями. Они также являются инициаторами социальных проектов в селе и улусе. Этот факт также доказывает востребованность данной программы», — отмечает министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Любимова.

С полным перечнем вакансий можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки РС (Я).