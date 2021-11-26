Приглашаем принять участие в самом сказочном конкурсе года! ✨🎄🎁

С 26 ноября по 20 декабря 2021 г. Национальный художественный музей РС (Я) приглашает всех желающих принять участие в ежегодном конкурсе «Новогодняя игрушка для НХМ» на тему – Хаарчаана уонна Чолбон (Снегурочка и Полярная звезда). Лучшие игрушки, созданные участниками, украсят новогоднюю елку и общее оформление основного здания музея по адресу: Кирова, 9.

Главное условие конкурса – игрушка должна быть доставлена в основное здание музея по адресу: Кирова, 9 и не превышать размеры 150х150х150 мм. Форму, сюжет и материал конкурсант определяет в соответствии со своим замыслом и заявленной тематикой.

Экспертное жюри из искусствоведов и художников отберёт финалистов и победителей. Заявки и Конкурсные работы принимаются с 26 ноября по 20 декабря 2021 г. по адресу: Кирова, 9, контактный телефон: 8 (4112) 33-52-79, эл. адрес: nhmpropaganda@mail.ru, с пометкой «Новогодний конкурс 2021 г.». Режим работы: с 10.00 до 18.00 ч. Объявление результатов конкурса: 25 декабря 2021 г. на официальном сайте музея sakhamuseum.ru.

Мы ждем ваши работы, сделанные с душой, наполненные теплом, творческим подходом и новогодним настроением. Наступает волшебная пора, когда все люди ждут чудес и исполнения желаний!

Подробности конкурса и его условия доступны на официальном сайте музея по ссылке: https://bit.ly/3E9B01n

Внимание! С 20 октября 2021 г. вход в Национальный художественный музей РС (Я) только по QR-коду и документу, удостоверяющему личность. Подробности по ссылке: http://www.sakhamuseum.ru/news/s-20-oktyabrya-2021-g-vkhod-v-natsional-nyy-khudozhestvennyy-muzey-rs-ya-po-qr-kodu

Центральный вход основного здания закрыт в связи с проведением ремонта фасада. Вход через внутренний двор со стороны ул. Кирова. Приносим извинения за временные неудобства! http://www.sakhamuseum.ru/news/vremennoye-zakrytiye-glavnogo-vkhoda-osnovnogo-zdaniya-natsional-nogo-khudozhestvennogo-muzeya-rs-ya