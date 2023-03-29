Приглашаем принять участие в народном проекте «Учитель, перед именем твоим»

Дорогие друзья!

Приглашаем вас принять участие в истинно народном проекте — издании книги ученических признаний «Учуутал, эн үрдүк ааккар / Учитель, перед именем твоим».

Собираем воспоминания и статьи от всех желающих выразить безмерную благодарность, внимание и любовь дорогим нам людям — уважаемым учителям, наставникам, воспитателям, включив историю о них в памятную книгу.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:

С 13 марта 2023 г. по 30 сентября 2023 г.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:

1. Сбор материалов и оформление заявок (с 13 марта по 31 мая 2023 г.)

2. Издательские работы (до 31 июля 2023 г.).

3. Выход в свет книги (сентябрь 2023 г.).

Подробная информация об акции https://ayar.ru/

Конт. тел.: 89241749098