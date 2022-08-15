Приглашаем принять участие в Международном фотоконкурсе

В рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», а также с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России, Федеральное агентство по делам национальностей в период с 5 сентября по 5 октября 2022 года проводит VI Международный фотоконкурс «Русская цивилизация».

В прошлом году участниками фотоконкурса стали более 5 тысяч человек из 77 стран мира, которые прислали 22,5 тысяч работ. Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из регионов Российской Федерации, но и всего мира, продолжает расти и с каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее.

В Фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Каждый участник может представить до 5 фотографий (созданных не ранее 2016 года) в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва».

Впервые в 2022 году в фотоконкурсе могут принять участие школьники от 7 до 17 лет включительно в номинации «Детский взгляд». По результатам фотоконкурса жюри, в состав которого вошли известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы. Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.

Подробная информация размещена на официальном портале фотоконкурса: www.rucivilization.ru.

Контактное лицо в ФАДН России – консультант отдела государственной политики в сфере социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан Управления анализа, прогноза и работы с иностранными гражданами Т.В. Акперов, тел. +7 (968) 792-71-36, эл. почта: akperov@fadn.gov.ru.