Приглашаем принять участие в конкурсе «Новогодняя игрушка»

Приглашаем принять участие в ежегодном конкурсе «Новогодняя игрушка для НХМ — 2022»

С 5 по 25 декабря 2022 г. Национальный художественный музей РС (Я) предлагает всем желающим принять участие в ежегодном конкурсе «Новогодняя игрушка для НХМ-2022» и создать елочную игрушку с использованием элементов традиционных якутских орнаментов. На конкурс представляются игрушки, изготовленные собственными руками.

Главное условие конкурса – игрушка должна быть доставлена в основное здание музея по адресу: Кирова, 9 и не превышать размеры 150х150х150 мм. Форму, сюжет и материал конкурсант определяет в соответствии со своим замыслом и заявленной тематикой. Лучшие игрушки, созданные участниками, украсят новогоднюю елку и общее оформление основного здания музея по адресу: Кирова, 9.

Экспертное жюри из искусствоведов и художников отберет финалистов и победителей. Заявки и конкурсные работы принимаются с 5 по 25 декабря 2022 г., по адресу: Кирова, 9, 302 кабинет, контактный телефон: 8 (4112) 33-52-79, с пометкой «Новогодний конкурс 2022 г.». режим работы: с 10.00 до 18.00 ч. Объявление результатов конкурса – 29 декабря 2022 г.

Победителей и активных участников ждут памятные призы от музея, художников Якутии–Ольги Скориковой, Надежды Федуловой, Эдиты Степановой, Семена Нучеканова, Василия Камшилина, Иннокентия Корякина; партнеров –французской пекарни-кондитерской «BonAmi» и кафе современной кухни «Mone».

Мы ждем ваши работы, сделанные с душой, наполненные теплом, творческим подходом и новогодним настроением. Наступает волшебная пора, когда все люди ждут чудес и исполнения желаний!

Подробности конкурса и его условия доступны на официальном сайте музея по ссылкам:

Положение о конкурсе: https://clck.ru/32r7Q3

Скачать заявку на участие в конкурсе: https://clck.ru/32r73L

Скачать согласие на обработку персональных данных: https://clck.ru/32r722

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79