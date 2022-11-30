30.11.2022
14:49
399
Праздники
Приглашаем на зажжение главной елки столицы
Уважаемые дети и родители! 1 декабря в 17.00 часов, приглашаем на Зажжение главной ёлки Столицы на площади Орджоникидзе.
В программе:
· Интерактивные игры с детьми;
· Песенно – танцевальная композиция «Ну, Заяц, погоди!»;
· Поздравление руководства города Якутска, Деда Мороза и Снегурочки;
· Зажжение ёлки!
· Веселый хоровод.
Вас спешим мы пригласить, нашу Ёлку посетить!
И родители, и дети, будет весело, поверьте!
Фото: пресс-службы
Источник: тгк Эхо столицы
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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