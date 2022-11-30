30.11.2022
14:49
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Праздники

Приглашаем на зажжение главной елки столицы

Уважаемые дети и родители! 1 декабря в 17.00 часов, приглашаем на Зажжение главной ёлки Столицы на площади Орджоникидзе.

В программе:

· Интерактивные игры с детьми;

· Песенно – танцевальная композиция «Ну, Заяц, погоди!»;

· Поздравление руководства города Якутска, Деда Мороза и Снегурочки;

· Зажжение ёлки!

· Веселый хоровод.

Вас спешим мы пригласить, нашу Ёлку посетить!

И родители, и дети, будет весело, поверьте!

Фото: пресс-службы
Источник: тгк Эхо столицы

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