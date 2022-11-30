Приглашаем на зажжение главной елки столицы

Уважаемые дети и родители! 1 декабря в 17.00 часов, приглашаем на Зажжение главной ёлки Столицы на площади Орджоникидзе. В программе: · Интерактивные игры с детьми; · Песенно – танцевальная композиция «Ну, Заяц, погоди!»; · Поздравление руководства города Якутска, Деда Мороза и Снегурочки; · Зажжение ёлки! · Веселый хоровод. Вас спешим мы пригласить, нашу Ёлку посетить! И родители, и дети, будет весело, поверьте!

Фото: пресс-службы Источник: тгк Эхо столицы

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