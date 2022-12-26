Приглашаем на выставку юкагирского художника Николая Курилова

Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Арктический государственный институт искусства и культуры (АГИИК), Союз художников РС (Я), Ассоциация коренных малочисленных народов РС (Я), Ассоциация юкагиров РС(Я), Благотворительный фонд возрождения юкагиров — «Ярхадана»

Приглашают на выставку юкагирского художника Курилова Николая Николаевича

«Юкагирский график Ханьджэ/ Холод»

В рамках научно-образовательного, культурно-эстетического проекта

«Тепло холода/ Chaleur du froid»

Открытие 26 декабря 2022г. в 15.00, ГУК, ЦСИ, 4 этаж

Мобилография как вид искусства – новое явление. Термин, который появился в 2004 г. с легкой руки члена Союза художников РФ Д. Резвана, сегодня уже многими признается как новый вид художественной съемки.

В якутском художественном пространстве это еще модный феномен, признается также, как и везде в мире, не всеми. Удивительным является то, что модное направление подхвачено художником советской формации, известным графиком Н.Н. Куриловым. Примечательно, что это третья выставка известного графика в этом стиле.

«Снимки эти сделаны в основном с начала Пандемии. Эти фотографии смартфоном сделаны через одно стекло евроокна: рисунки появлялись на втором стекле на уличной стороне», — говорит Курилов.

Удивительный мир, созданный холодом, подмеченный зорким взглядом художника-графика, открывает чарующую и хрупкую красоту северной природы. Курилов, известный еще и как писатель, поэт, поэтично называет своего соавтора Ханьдже, что переводится с юкагирского – холод, мороз. Художник-поэт с восторгом ребенка удивляется искусству юкагира Ханьдже-Холода.

Мобилография юкагирского автора безусловно является одной из новых страниц истории искусства Якутии, в частности актуального юкагирского искусства.

Куратор выставки И.З. Борисова, координатор проекта СВФУ «Тепло холода/ Chaleur du froid», доктор культурологии, e-mail: fsvfu@mail.ru

Место: г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, ГУК СВФУ, 4 этаж, Центр студ. инициатив

Выставка продлится с 26 декабря 2022 по 30 января 2023 года.

Справка

Николай Николаевич Курилов (Окат Бэй) родился в 1949 г. в селе Андрюшкино Нижнеколымского района Якутской АССР (ныне в Олёринском Суктуле) Курилов — юкагирский художник, поэт и писатель, заслуженный деятель искусств РС (Я), народный художник РС (Я), член Союза художников России. Известный график получил образование в Красноярском художественном училище под руководством О. Яхнина. В последствии работал на родине учителем, оформителем, фотокорреспондентом «Колымской правды». С 1982 г. Курилов является членом Союза художников СССР, через шесть лет стал членом Союза писателей СССР. Николай Николаевич Курилов – знаток родного языка и культуры, хранитель древних традиций одного из самых старинных народов мира – юкагиров. Неразрывную нить связи с древним миром юкагиров исследует с 1994 года в качестве научного сотрудника Института проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Курилов и его старшие братья ведут огромную работу по сохранению и популяризации юкагирского языка и культуры. Эта деятельность затрагивает все уровни юкагирского социума, к примеру, с Г. Куриловым он создал юкагирский букварь. Благодаря их плодотворной деятельности о юкагирском языке, его литературе и искусстве узнали во всем мире. Став с 1997 редактором радиостанции «Геван» ведет передачу на юкагирском языке. Тонкий знаток родного языка, талантливый писатель, поэт, художник, патриот, он пером и кистью ведет каждодневную работу за дальнейшую передачу культуры своего малочисленного, но стойкого народа, своей прекрасной северной родины.