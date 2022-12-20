Приглашаем на выставку-продажу

Союз художников Якутии приглашает всех ценителей искусства на выставку-продажу произведений известных якутских художников! Только здесь вы сможете приобрести по приятным ценам работы знаменитых художников Якутии, признанных мастеров, членов Союза художников России, таких как Михаил Старостин, Андрей Чикачев, Галина Окоемова, Ольга Скорикова, Федот Макаров, Туйаара Шапошникова, Надежда Федулова и многих других. На выставке вашему вниманию предложены самые разные направления творчества: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Здесь широко представлены жанры пейзажа, натюрморта, абстрактной живописи, анималистики, портрета. Собрание картин постоянно пополняется новыми произведениями. Спешите приобрести к Новому году уникальный подарок самым родным и близким! Адрес: Белинского 44, 2 этаж, художественный салон «Арт-Ситим». Режим работы: Понедельник-пятница: с 10:00 до 17:00 Суббота-воскресенье: выходной. Справки по телефону: +79142325039

Фото: пресс-службы Источник: Художественный фонд СХЯ

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