Приглашаем на выставку «Костюм через призму времени»

Сегодня, 22 июня, в Галерее национальных культур Дома Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоится торжественное открытие Межрегиональной выставки “Костюм через призму времени” начало праздничного события в 16.00 ч.

Настоящая выставка имеет представительный межрегиональный статус и проводится в рамках XXI Евразийского конкурса высокой моды национального костюма “Этно-Эрато”.

С 23 по 25 июня 2022 г. пройдёт Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато 2022», в рамках Года культурного наследия народов России и 100-летия образования Якутской АССР, где свои лучшие коллекции представят модельеры из Грузии, Монголии, Туркменистана, Казахстана, Башкортостана, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Тывы, Краснодарского, Ставропольского краев, Амурской области и г. Москвы.

Колоритные национальные костюмы — это целая история народов, прекрасные поэтические сказания, завораживающие легенды и чудесный фольклор. Национальный костюм — это важная часть страны, рассказывающая об истории, культуре, традициях и укладе местных жителей.

Россия — огромная страна! Будучи многонациональной страной, Россия может гордиться богатством и разнообразием культур.

Всю многогранность и красочность национальных костюмов вы сможете увидеть на поистине уникальной выставке, ведь на ней будут представлены цветастые русские сарафаны и душегрейки, элегантные якутские халаадаи, расписные татарские одеяния, оригинальные тувинские, бурятские, монгольские, казахские малахаи, а также множество других национальных костюмов народов России.

Приглашаем вас на уникальную выставку национальных костюмов, с широким спектром богатого народного творчества!

Дата: 22 июня — 10 июля

График работы: 10.00 — 18.00

Место: Дом Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Галерея национальных культур, 1 этаж

Цена билета: 200 руб., льготный билет 100 руб.

