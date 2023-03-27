Приглашаем на встречу с самой известной сказочницей Якутии «В поиске волшебства»

Детская библиотека «ДТК – центр чтения» приглашает во вторник на творческую встречу с известной якутской писательницей Лидией Тарасовой.

Встреча с писателем — это всегда праздник. А встреча с писателем, чьи книги пользуются популярностью у читателей — это праздник вдвойне, ведь такие впечатления запоминаются на всю жизнь!

Микробиолог по профессии и сказочница по зову души, Лидия Тарасова занимается популяризацией северной культуры через стилизованные этнические сказки для взрослых и детей. Самобытность и многослойность – это два слова, которыми наиболее часто характеризуют её произведения.

Писательница ответит на вопросы ребят и их родителей и поделится взглядом на современную литературу. Также на встрече среди гостей будут разыграны книги Лидии Тарасовой.

Мероприятие запланировано на завтра, 28 марта, в 15:00ч. в филиале Национальной библиотеки «ДТК – центре чтения» по адресу: пр. Ленина, 1, 3 этаж (IT-парк).