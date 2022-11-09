Приглашаем на Всероссийский экодиктант

Уважаемые якутяне! Приглашаем вас принять участие во Всероссийском экологическом диктанте – 2022!

Мероприятие состоится в период 11-27 ноября 2022 года:

— в онлайн-формате на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС;

— на офлайн-площадках в регионах.

Для участия вам необходимо зарегистрироваться на обновленном многофункциональном портале ЭКОДИКТАНТ.РУС.

Напоминаем, что Экодиктант — ежегодный проект повышения уровня экологической грамотности, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.

Организаторами Экодиктанта являются АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель», ФГБОУ ДО ФЦДО.

По всем вопросам, связанным с проведением Экодиктанта, вы можете обращаться в Проектный офис Экодиктанта: +7(495)205-33-35, 2053335@экодиктант.рус



