26.07.2022
12:01
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Культура

Приглашаем на вечер ретро хитов

Дом дружбы народов продолжает радовать якутян концертами под открытым небом.

28 июля на площадке со стороны сквера К. Маркса прозвучат ретро хиты в исполнении самодеятельных артистов.

Танцевальная площадка зарядит вас задором и позитивом. Начало в 17:00

Напомним, что бесплатные концерты Дом дружбы народов проводит каждые четверг и пятницу.

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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