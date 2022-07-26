26.07.2022
12:01
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Культура
Приглашаем на вечер ретро хитов
Дом дружбы народов продолжает радовать якутян концертами под открытым небом.
28 июля на площадке со стороны сквера К. Маркса прозвучат ретро хиты в исполнении самодеятельных артистов.
Танцевальная площадка зарядит вас задором и позитивом. Начало в 17:00
Напомним, что бесплатные концерты Дом дружбы народов проводит каждые четверг и пятницу.
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
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