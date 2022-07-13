Приглашаем на вечер песен под баян

15 июля 2022 года в 17.00 приглашаем жителей Якутска на проект «Душевные песни под баян». Самодеятельные исполнители подарят вам песни Христофора Максимова, Натальи Трапезниковой, Виталия Андросова, Раисы Захаровой, Анастасии Варламовой, Валерия Ноева, Ольги Ивановой-Сидоркевич. В Якутске в сквере Карла Маркса в 2013 году открыли Аллею певцов. Инициатива ее создания принадлежит Союзу мелодистов Якутии. Здесь установлены именные скамейки, напоминающие о любимых публикой артистах и авторах-песенниках.

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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