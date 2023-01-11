Приглашаем на «Святки, колядки»

С новым 2023 годом, дорогие якутяне! 15 января в 14 часов в гостиной Дома дружбы народов состоится традиционный праздник «СВЯТКИ, КОЛЯДКИ» в рамках проекта «Календарные славянские праздники».

На Руси с 7 по 19 января проходили СВЯТКИ. В это время люди наряжались и ходили по дворам с песнями колядками, а хозяева одаривали колядовщиков пирогами и сладостями. Вечерами в СВЯТКИ гадали. Вас ждут выступления наших замечательных коллективов «Раздолье», «Русь», «Вольница», «Ивушки», детских ансамблей «Раздолинки», «Русь». А также игры, конкурсы, забавы!!!

Вход свободный.