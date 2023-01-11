11.01.2023
14:39
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Праздники

Приглашаем на «Святки, колядки»

С новым 2023 годом, дорогие якутяне! 15 января в 14 часов в гостиной Дома дружбы народов состоится традиционный праздник «СВЯТКИ, КОЛЯДКИ» в рамках проекта «Календарные славянские праздники». 

На Руси с 7 по 19 января проходили СВЯТКИ. В это время люди наряжались и ходили по дворам с песнями колядками, а хозяева одаривали колядовщиков пирогами и сладостями. Вечерами в СВЯТКИ гадали. Вас ждут выступления наших замечательных коллективов «Раздолье», «Русь», «Вольница», «Ивушки», детских ансамблей «Раздолинки», «Русь». А также игры, конкурсы, забавы!!!
Вход свободный.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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