Приглашаем на пленэр в Урэл-парке «Долгожданная весна».

20 марта 2022 года в 14:00 мастерская художника «Арт Холл» Национального художественного музея РС(Я) совместно с парком отдыха «Урэл-парк» приглашают на пленэр «Долгожданная весна».

Пленэр – это восхитительное и яркое искусство живописи на природе. Работа в этой технике предполагает выход из стен мастерской на природу и создание живописных произведений при естественном освещении. Всемирно известные импрессионисты создавали свои картины именно на пленэре, опробуйте этот интересный метод работы и вы! Искусство ближе, чем кажется.

Участникам мероприятия откроется возможность завести новые знакомства, пообщаться с единомышленниками, отдохнуть на природе от быстрого темпа городской жизни, а самое главное – научиться писать живописные произведения с натуры под руководством профессионального художника Натальи Христофоровой.

В программе:

14:00 – сбор у входа на территорию «Урдэл-парк», выбор локации, написание картин

16:00 – совместная рефлексия в кафе парка.

Место проведения: г. Якутск, ул. Урдэл Парк, 1, Парк активного отдыха «Урдэл».Стоимость: 2350 руб./чел. Все необходимые материалы предоставляются. Продолжительность мероприятия: 2 ч. Количество мест ограничено. Справки и предварительная запись по телефону: 8 (914) 829-75-37 (WhatsApp).