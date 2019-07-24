Приглашаем на общественный мониторинг обустройства озера Талое и Центрального парка в Жатае

25 июля в 11.00 часов состоится общественный мониторинг благоустройства озера Талое города Якутска. Подрядчиком объекта выступает ООО «Монтажсервис», сумма работ – 130 млн 224 тыс.

Объект благоустраивается в рамках партийного проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Горожан приглашаем принять активное участие. В 12.30 ч состоится общественный мониторинг благоустройства Центрального парка ГО «Жатай». Подрядчиком выступает ООО «Основа», сумма финансирования — 27 млн 829 тыс. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82